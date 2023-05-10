Tarihi çeşmeler çöplüğe döndü

İstanbul'un tarihi çeşmeleri yıllara ve yapılaşmaya meydan okuyor. Ayakta kalmayı başaranlarından bazıları da bakımsızlıkla karşı karşıya. Kimi semtlerde çöplere mekan oluyorlar kimi semtlerde de malzeme deposu. Mahalle sakinleri ise tarihi çeşmelerin korunması gerektiği düşüncesinde.

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