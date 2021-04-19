Tavuk çiftliğinde kumar oynarken yakalandılar: 237 bin TL ceza kesildi
Eskişehir’de jandarma, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Odunpazarı ilçesindeki çiftliğe baskın yapan ekipler, demir kapılarla kapatılan özel bir bölümde 28 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Çiftlik mühürlenirken iki işletmeci hakkında ‘kumar oynatmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. 28 kişiye de 237 bin 412 lira ceza kesildi.
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ntv.com.tr 19.04.2021 - 17:01| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 17:18
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