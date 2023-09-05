Trakya'da kuvvetli yağış: İş makinesi selin ortasında kaldı
Kırklareli'nde sağanak, su taşkınlarına yol açtı. Değirmen Deresi'nin taşması nedeniyle Demirköy-İğneada karayolu ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Bölgede yol ve köprü çalışması yapan karayollarına bağlı bir iş makinesi akıntının ortasında kaldı. Suyun yükseldiğini gören operatör öncesinde araçtan çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu. Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde bir çok ev ve çiftliği de su bastı.
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