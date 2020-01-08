TürkAkım nerelerin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak? (TürkAkım Sözcüsü NTV'de yanıtladı)

Rusya'nın doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğalgaz boru hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir'' derken; Rusya Devlet Başkanı Putin ise ''Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor" ifadesini kullandı. TürkAkım Sözcüsü Aslı Sözen, NTV ekibinden Ilgaz Gürsoy'un sorularını yanıtladı.
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