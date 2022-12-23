Ursid Meteor Yağmuru böyle görüntülendi

Gönüllü turizm elçisi ve fotoğraf sanatçısı İsa Turan, İzmir Alaçatı’da meteor yağmurunu görüntüledi. Çektiği fotoğraf kareleri ile zaman atlamalı çekim (time lapse) tekniğiyle oluşturduğu görüntüler bilim kurgu filim sahnelerini aratmadı. 14 Aralık gecesi saat 20:00 başlayan Ursid meteor yağmuru saat 24:00'e kadar sürdü. Toplam 4 saat boyunca 500 fotoğraf karesi çeken Turan, 40 karede meteorların atmosfere girişinde oluşturduğu ışık hüzmesini yakalamayı başardı. Çektiği fotoğrafları birleştirdiğinde ise ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
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