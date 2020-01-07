Yaralama mı cinayete teşebbüs mü? (Berfin Özer'e asitle saldıran sanığa 13 yıl hapis)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Rezan Epözdemir, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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