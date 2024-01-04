Yargıtay'dan dikkat çeken doğum kontrol hapı kararı
Nevşehir'de yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanmak istedi. İddiaları redden eş ise, karısının kendisinden gizli doğum kontrol hapı kullandığını öne sürerek karşı dava açtı. Dosya Yargıtay'a geldi ve Yüksek Mahkeme dikkat çeken bir emsal karara imza attı. Yargıtay, kadını gizlice doğum kontrol hapı kullanmasından dolayı kusurlu buldu. (Haber: Öykü Tüccar Kamera: Namık Okutan)
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