Yerli otomobilden yeni görüntü

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı.Saat 19:23'te paylaşılan videoda yerli otomobilin logosuna, direksiyonuna ve genel görüntüsüne yer verilirken, Osmangazi Köprüsü'nden geçerken görülüyor.
ntv.com.tr 26.12.2019 - 19:45| Son Güncelleme : 26.12.2019 - 20:03
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