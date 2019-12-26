Yerli otomobilden yeni görüntü

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı.Saat 19:23'te paylaşılan videoda yerli otomobilin logosuna, direksiyonuna ve genel görüntüsüne yer verilirken, Osmangazi Köprüsü'nden geçerken görülüyor.

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