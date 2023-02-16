Yıkılan binanın enkazında kalmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören Hatay'da iş makinesi operatörü yıkılan bir binanın enkazında kalmaktan son anda kurtuldu. Hatay'da iş makinesiyle çalışmalara katılan gönüllü operatör Vedat Yıldırım, "Binanın yıkılacağını anlayınca hemen iş makinesinden dışarı atladım ve koşmaya başladım. Bir anda her yer toz oldu. Nereye kaçacağımı bilemedim" diye konuştu.

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