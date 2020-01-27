Yüsra bebek ve annesini kurtaran ekip o anları anlattı: Profesyonelce çalışıyor olsak da insanız

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden Yüzbaşı Yusuf Mataracı'nın enkaz altında bir anne ile olan diyaloğu tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Yaralı kadına "Kurtaracağız seni" diye seslenen Mataracı, hem onu hem de 2,5 yaşındaki kızı Yüsra'yı enkazdan çıkardı. Depremden 24 saat sonra yaşanan mucize kurtuluşun kahramanı, o anda yaşadıklarını anlattı. "Anne ve çocuğunun çaresizliği içimizi burktu" dedi.

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