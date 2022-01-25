Yüzlerce sürücü Basın Ekspres Yolu’nda mahsur durumda
TEM ile E-5 arasında bağlantıyı sağlayan Basın Ekspress Yolu’nda yüzlerce araç kurtarılmayı bekliyor. Araçların geri dönüşünü sağlayabilmek için otoyoldaki bariyerler kesildi. NTV ekibinden Yağız Şenkal mahsur kalan yüzlerce aracın olduğu yoldaki son durumu anlattı.
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