Zehirli balon balığı rota değiştirdi
Zehirli ve istilacı balon balığı, son yıllarda Akdenizli balıkçıların kabusu oldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredince, balon balıkları da rotalarını değiştirdi. Zehirli tür, önce Ege'ye sonra da Marmara ve Karadeniz'e göç etmeye başladı. Balon balığı avcılığının oldukça düşük olduğunu belirten uzmanlar, avlanmanın artması için, balıkçılara verilecek teşviğin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.
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