“İhtiyaç sahipleri destekçiye dönüşüyor”

Mert Fırat, İyi Hikayeler'de Berfu Güven ve NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'a anlattı: "Zaman ve emekle ihtiyaç haritasındaki sistem, destekçiyle ihtiyaç sahibini buluşturuyor ama ihtiyaç sahibini belli bir süre sonra destekçiye çevirmenin peşinde. Bir hiyerarşik düzeni ön görmüyor. Bir üst makam gibi yardım eden bir şey yok. Herkes aynı düzlemde. Önemli olan bizim için bu düzlemde sınırları kaldırması ve güveni de bir yerde tutmak." Berfu Güven ve Erden Timur ile İyi Hikayeler NTV'de
ntv.com.tr 04.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 14:28
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