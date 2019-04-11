Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen “Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi” (TDP) kapsamında, Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma altındaki yetişkin Suriyelilere 25 Mart’ta Türkçe dil eğitimleri verilmeye başlandı. Türkiye’nin 10 ilindeki 53 Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerle toplam 52 bin yetişkin Suriyeli Türkçe öğrenecek.

Daha iyi bir gelecek için Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi’nde dil eğitimi almaya başlayan Suriyeli kursiyerler, bugün derslerine konuk olan Mert Fırat’ın ziyaretiyle güzel bir sürpriz yaşadı. Derslerin bir bölümünde eğitmenlik yapan Mert Fırat, katılımcılar ve eğitmenlerle sohbet etti.



Suriyelilere şimdiye kadar yaşadıkları deneyimleri, Türkçe bilmedikleri için karşılaştıkları sorunları ve neden Türkçe öğrenmek istediklerini soran Fırat, bu eğitimin desteğiyle ulaşmak istedikleri hayalleri dinledi.

Suriyeli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve güçlenmesi için Türkçe öğrenmesinin önemine değinen ve bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Mert Fırat, “Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum” dedi.

Suriyeli kursiyerler de Mert Fırat’la buluşmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek bu ziyaretin kendilerine Türkçe öğrenmek için daha fazla güç ve motivasyon verdiğini söyledi.