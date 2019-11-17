Rap yıldızı Kanye West'ten hapishane konseri

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Kanye West hapishanede sürpriz iki konser verdi. Konserde oldukça eğlendiği görülen mahkumlar, konser sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. 42 yaşındaki Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump'a açıkça destek verdiği için özellikle Demokratlar'ın sıklıkla eleştirilerine hedef oluyor.

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