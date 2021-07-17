Adana'da 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:51
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir evde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları aramalarda 3 çantadaki 26 pakette 130 bin uyuşturucu hap buldu.
Ekipler, evdeki H.D'yi (27) gözaltına aldı.
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