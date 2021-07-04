Adana'da 3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan yol 3 ay önce çöktü. Yarısı çökünce tek şeride düşen yolun bazı bölümlerinde de derin çatlaklar oluştu.

Mahalle halkı, facia yaşanmadan yolun bir an önce yapılmasını istedi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare, Menekşe, Karaömerli, Kılbaş gibi birçok mahalleden geçip, kentin güney bölgesi ile Çukurova ilçesine bağlanan ana yolda 3 ay önce çökme yaşandı.

Yarısının çökmesiyle tek şeride düşen yola belediye ekipleri, bariyerlerle önlem aldı. Ancak o günden bu yana yolda herhangi bir onarım yapılmadı. Yer yer derinliği 1,5 metreyi bulan çatlakların da oluştuğu yolda, araçların geçişi sırasında tehlike yaşanıyor.

Mahallede yaşayanlar ise günden güne aşağıya doğru kayan yolun yapılmasını istedi.

"ÖLÜM MÜ OLMASI LAZIM"

Yaklaşık 15 yıldır mahallede görev yaptığını söyleyen Karaömerli Mahallesi muhtar azası Ersoy Kaya, "Burası çok tehlikeli ve her zaman çöküyor. Buraya ne yapılması gerekiyorsa artık yapılsın. Bu yol merkez yolumuz bizim. Buradan çok araç geçiyor. Başvuru yaptığımızda gelip üzerine moloz döküp gidiyorlar. Sonra bir daha göçüyor. Yolun yapılması için facia mı bekleniyor" dedi.