Adana'da 3 kişiyi tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 10:47
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde, 16 Mart'ta işlettiği otopark yakınına araçlarını park eden Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç'yi kavga sırasında pompalı tüfekle yaralayan firari Ömer P, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Zanlı Ömer P, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaralılardan Emrah K. ve Kenan K'nin hastaneden taburcu edildiği, Sezer Ç'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Tepebağ Mahallesi'nde, 16 Mart'ta otopark işleten Ömer P. ile araçlarını otopark yakınına park eden Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç. yaralanmış, zanlı kaçmıştı.
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