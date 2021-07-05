Adana'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir grupla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Bu sırada Mehmet Yıldız, silahla ateş açılması sonucu yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.



Yaralı, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

