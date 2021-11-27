Adana'da denizde yasa dışı avlanan kişiye 545 lira ceza

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Karataş Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Tuzla mevkisinde koruma ve kontrol denetimi yaptı.



Ekipler, kontrollerinde, bir kişinin denize attığı ağ ile kıyıdan yasa dışı balık avladığını belirledi.



Denizdeki ağı toplatan ekipler, yasa dışı avlanan kişiye 545 lira ceza uyguladı, ağa el konuldu.

