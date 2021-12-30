Adana'da garsonu çalıştığı restoranda tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde 28 Aralık'ta Erdal Çelik'i (23) garson olarak çalıştığı restoranda tabancayla başından ve sırtından vurarak ağır yaraladıktan sonra diğer çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edilen Enes Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Yaralı Çelik'in tedavisinin Seyhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik, 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Çelik, hastaneye kaldırılmış, şüpheli Enes Y. de gözaltına alınmıştı.

