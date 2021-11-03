Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:41
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Safiye Müjdet idaresindeki 01 BEK 22 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş bulvarında, Murat Beşkan yönetimindeki 01 YS 691 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 01 YS 691 plakalı otomobille bulunan İlknur Karataş yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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