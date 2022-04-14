Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi (Adana Haberleri)

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 12:10

Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'nde kaçakçılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurup aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Jandarma, kaçak ürünlerle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.


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