Adana'da kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirildi

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait konteynerde kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.



Adrese giderek konteyneri inceleyen ekipler, kaçak 358 şişe içki ve 4 bin 915 paket sigara ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

