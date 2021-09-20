Adana'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 11:01
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezindeki 8 adrese baskın yapan ekipler, aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 materyal, kaçak 1 milyon 630 bin boş makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara ve 478 elektronik sigara likidi ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından 9 zanlı gözaltına alındı.
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