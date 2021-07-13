Adana'da lastikleri jantlarıyla çalan 3 şüpheli yakalandı

Adana Haberleri DHA 13.07.2021 - 10:31
Adana Haberleri - DHA,
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde araç lastiklerinin çalındığını iddia eden 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan polis, 3 şüphelinin araçları kriko ile kaldırıp, 12 lastiği jantlarıyla birlikte çaldığını belirledi.
Ekiplerin kimlik tepitinin ardından Bilal P., Özgür S. ile Şahin G., saklandıkları adreslerde eş zamanlı baskınla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen lastikler, sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.