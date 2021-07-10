Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı (Adana Haberleri)

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana Haberleri 10.07.2021 - 07:02

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde Muhittin Ekici idaresindekı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda Yusuf Çürük'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ahmet Erdal yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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