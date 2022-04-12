Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 15:28
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yürüyen Uğurcan S'ye arkasından yaklaşan bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.
Ayaklarından yaralanan Uğurcan S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 8 boş kovan bulundu.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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