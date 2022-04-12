Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı (Adana Haberleri)

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 15:28

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yürüyen Uğurcan S'ye arkasından yaklaşan bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Ayaklarından yaralanan Uğurcan S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 8 boş kovan bulundu.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...