Adana'daki kumar operasyonunda 50 kişi hakkında işlem yapıldı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 16:51
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bulunan ve girişinde bir sendikanın tabelasının bulunduğu mekanda kumar oynatıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu yerde tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını tespit etti.
Kumar oynatılan malzemelere el koyan ekipler, 50 kişiye yasal işlem uyguladı.
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