İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, coronadan hayatını kaybetti

Adana Haberleri DHA 21.09.2021 - 10:28
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı.
Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.
20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamadı. Dr. Halil İbrahim Varan, yarın hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.