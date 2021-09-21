İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, coronadan hayatını kaybetti (Adana Haberleri)

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Adana Haberleri DHA 21.09.2021 - 10:28

İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, coronadan hayatını kaybetti

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İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamadı. Dr. Halil İbrahim Varan, yarın hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak.

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