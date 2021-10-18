Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:10
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Hamit Sarmaşık idaresindeki 01 ABB 834 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle 87071 Sokak'ta park halinde bulunan H.B'ye ait 01 ADT 963 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Sürücü Sarmaşık, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarmaşık'ın cesedi, cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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