Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tarladaki yangını önlemek isterken dumandan etkilenen yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 15:38

Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı

Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, Afyonkarahisar'da ilçeye bağlı Ürküt köyünde evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isteyen Hüseyin Öksüz (88), ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bahçenin yanındaki tarım arazisine sıçradı.

Öksüz, eşi Fatma Öksüz ile birlikte yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yangını görerek tarlaya gelen köylüler, dumandan etkilenen Hüseyin Öksüz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda yanıklar bulunan Fatma Öksüz, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

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