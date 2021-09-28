Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 09:42
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ahmet Başpınar idaresindeki 03 L 4775 plakalı kamyonete, Zafer Mahallesi Eski Afyon Yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli- Afyonkarahisar seferini yapan yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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