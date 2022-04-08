Aksaray'da öldürülen anne ve oğlu ile intihar eden şüphelinin cenazesi defnedildi

Aksaray Haberleri - Anadolu Ajansı,

Hayatlarını kaybeden anne Hatice (60) ile oğulları Selahattin (35) ve Murat K'nin (27) hastane morgundan alınan cenazesi, merkeze bağlı Borucu köyündeki mezarlığa getirildi.



Kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki oğlunun cenazesi, köy mezarlığında yan yana defnedildi.



Cenazeye, ailenin yakınları ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve çok sayıda köylü katıldı.



Merkeze bağlı Borucu köyünde yaşayan anne Hatice ile oğulları Selahattin ve Murat K. arasında 5 Nisan'da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, evdeki av tüfeğiyle annesi ve ağabeyine ateş ederek öldürmüş, köy mezarlığında aynı tüfekle yaşamına son vermişti.

