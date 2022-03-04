Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 14:32
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan K.G'nin, Yurtpınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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