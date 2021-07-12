Antalya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 16:52
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Elmalı Mahallesi 7. Sokak'taki bir otel odasında kalan kişinin hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, 32 yaşındaki Ercan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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