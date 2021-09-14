Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 16:45
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.
Bu paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.