Başkan Mesut Kocagöz’ün tutuklandığı Kepez’de meclis, başkan vekili seçimini yaptı

AK Parti sözcüsü Süleyman Acar ise olayın adli ve idari sürecinin devam ettiğini, bu noktada Türk adaletine sonuna kadar güvendiklerini dile getirdi.



MHP sözcüsü Ali Baki Sarıca da Kocagöz’ün en kısa sürede görevine dönmesini temenni etti.



Konuşmaların ardından gündem görüşmesinde CHP grubu, meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin’i belediye başkan vekilliğine aday gösterdi. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.



AK Partili meclis üyeleri yasa gereği gizli oylama yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine CHP ve AK Parti grubu arasında gizli oylamanın kabinde yapılıp yapılmaması yönünde kısa süreli polemik yaşandı.



AK Parti üyelerinin itirazının ardından yapılan gizli oylamada, 45 meclis üyesi, oylarını kabinde kullandı.



İlk turda 28, ikinci turda ise 31 oy alan Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.



Altekin yaptığı konuşmada, Kocagöz görevine dönene kadar bu süreci kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak geçireceklerini söyledi.



Kocagöz’ün vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirebilmek için çalışacaklarını aktaran Altekin, “Meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın.” diye konuştu.



Meclis toplantısına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, CHP ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.