Kaş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Antalya Haberleri DHA 15.07.2021 - 14:24

Kaş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

Antalya Haberleri - DHA,

Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi Hacılar Boğazı mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangına Kaş ve Fethiye'den helikopterler sevk edildi.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 25 orman işçisi ve 5 teknik elemanla müdahale edildi.

Hızlı müdahaleyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.

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