Meslektaşlarına kızan fırıncı, ekmeği 1,5 liradan satışa sundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir fırın işletmecisi, meslektaşlarına kızınca 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liradan satmaya başladı. Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren fırın işletmecisi Özkan Okatan, fırıncıların talebi üzerine 260 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.

İşletmenin girişine "Dikkat fırıncılar giremez" tabelası asan Okatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın salgından dolayı sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Destek olmak için ekmeğe indirim yaptığını belirten Okatan, "Ben vatandaşa destek olmak için her zaman zamma karşı çıktım. Tüm fırıncılar bana tepki gösterdi. Böyle olunca da Serik'teki fırıncıların yer aldığı WhatsApp grubundan beni çıkardılar. Onları fırına almıyorum. Sonra da 260 gram ekmeğin fiyatı 2 liradan, 2,5 liraya çıkarıldı. Ben de 1,5 liraya düşürdüm. Biraz zarar ediyorum ama en azından halkımıza hizmet ediyorum" diye konuştu.