Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir teknede, İran uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.  Organizatörlük yaptığı belirlenen aynı ülke vatandaşı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Haberleri DHA 13.09.2021 - 11:17

Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı

Antalya Haberleri - DHA,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, müşterek yapılan operasyonda, Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bir tekneye baskın düzenlendi.

Teknede İran uyruklu 10 erkek, 2 kadın ve 1 çocuk olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilip alınan talimat doğrultusunda, organizatörlük yaptıkları tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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