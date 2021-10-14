Aydın açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 21:05
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Kuşadası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 38 kişiyi kurtardı.
Didim açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmene müdahale edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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