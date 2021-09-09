Aydın'da rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı (Aydın Haberleri)

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Zafer, Kurtuluş ve Atatürk mahallelerinde rögar kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:27

Aydın'da rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.B. (28) olduğunu tespit etti. Efeler ilçesindeki evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, rögar kapağının çalınması çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin, geldiği araçla rögar kapağının önünü "perdeleme" yöntemiyle kapatması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor. 

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