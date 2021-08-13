Evde şarj aletinden çıkan yangın söndürüldü

Aydın Haberleri DHA 13.08.2021 - 15:09
Aydın Haberleri - DHA,
Yeşil Mahalle 775 Sokak'ta bulunan Kazım Kahyaoğlu'na ait evde, ilk belirlemelere göre prizdeki cep telefonu şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Alevler evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Evin zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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