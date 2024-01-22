Balıkesir'de ağıldaki 37 koyunu çalan 2 zanlı tutuklandı

İlçeye bağlı Aşağıdanışment Mahallesi'ndeki hayvanlarına bakmak için ağılına giden Cengiz Çetin, 37 koyununun yerinde olmadığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetin'in koyunlarının Altıeylül ilçesine bağlı Dereçiftçik Mahallesi'ndeki bir ağıla götürüldüğünü tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 koyunu ele geçirdi.
Yakalanan şüpheliler Ş.Ç. ve T.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Koyunları bulunan Cengiz Çetin, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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