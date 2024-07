Belediye borçları tartışması | Özgür Özel: Amaç belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, belediye borçları tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



31 Mart seçimlerinde yönetimi CHP’ye geçen belediyelerde AK Parti ve MHP dönemlerinde ödenmeyen SGK primlerinin tek seferde, faiziyle belediye bütçelerinden kesileceğini söyleyen Özel, “Bunun tek amacı var; belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak.” diye konuştu.



Özel, “Öyle belediyeleri zora sokarak CHP’yi yıpratacağını düşünüyorsan, aldanıyorsun. Millet arkamızda, bunu millet görüyor.” ifadelerini kullandı.



İktidarın hedefinin hizmet yaptırmamak olduğunu öne süren CHP lideri, “Türkiye’de SGK’ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 milyon lira... Son Sayıştay raporlarına göre en borçlu belediyeler AK Parti’den yeni devraldığımız belediyeler. İstiyor ki; toplu taşıma aksasın, CHP yapamıyor... Yollar yapılmasın, diyecek ki; ‘CHP demek çukur demek.’ Bir yolunu bulacağız, bu hizmeti yapacağız.” şeklinde konuştu.



SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ



Özel’in gündeminde sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme de vardı.



Türkiye’de sokak hayvanlarıyla ilgili sorun olduğunu söyleyen Özel, “Ama çözümü katliam değil.” ifadesini kullandı.



Komisyondaki görüşmeleri tamamlanan düzenlemenin belediyelere ağır cezalar koyduğunu söyleyen Özel, “Belediye başkanlarına diyor ki; ‘Ya çöz, ya cezayı alırsın.’ Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Bir kez daha bütün hayvanseverleri, AK Parti’nin oyununa karşı dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.



EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN DÜZENLEME



En düşük emekli maaşına yapılan düzenlemeye de değinen CHP lideri, şunları söyledi:



“İktidarın sorumluluğu Erdoğan’a ağır geliyor. Diyor ki; ‘Muhalefetin sırtında küfe yok.’ Geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şimdi 3 çeyrek altın alıyor. Her emekli her ay 5 altın kayıta... Her ay cepten 5 altın gidiyor. Daha ocak ayında 10 bin liralık emekli maaşı 25 kilogram dana kıyma alırken; 12 bin 500 yaptı; 20 kilogram kıyma alıyor. Emekliye sahip çık diyoruz; ‘Para yok’ diyor.”