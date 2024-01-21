Balıkesir'de elektrik süpürgesi ve tost makinesinde uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Renas Ç. (27) ile Bilgin İ'nin (27) ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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