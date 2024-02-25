Bariyeri aşan otomobil D-100’den caddeye uçtu

Edinilen bilgiye göre, İbnisina Mahallesi D-100 Karayolu geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 34 LJ 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce yön levhasına sonra yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyeri aşan otomobil yön levhasını da altına alarak İstiklal Caddesine geçti.



Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilirken, sürücü F.Y. ve N.D. isimli kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Y. ve N.D., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.