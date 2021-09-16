Aracında silah ele geçirildi, gözaltına alındı

Bilecik Haberleri 16.09.2021 - 20:07
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine O.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, kalaşnikof ile bu silaha ait şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü O.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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