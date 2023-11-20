Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Karın oluşturduğu manzarayı görmek için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kapaklı köyü bölgesine gelen ziyaretçilerin bir kısmı, yürüyüş yaptı.
1276 metre rakımlı Abbaslık ve Kapaklı köylerine çıkan virajlı orman yollarındaki ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.
Bilecik Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bilecik Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Bilecik