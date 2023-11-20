Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Karın oluşturduğu manzarayı görmek için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kapaklı köyü bölgesine gelen ziyaretçilerin bir kısmı, yürüyüş yaptı.



1276 metre rakımlı Abbaslık ve Kapaklı köylerine çıkan virajlı orman yollarındaki ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.



Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.